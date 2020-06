Embora seja apenas a quarta área de Belo Horizonte em número de casos de Covid-19 confirmados, a região Nordeste continua liderando na quantidade de mortes causadas pela doença na capital. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (29), foram registrados 21 óbitos nessa regional, cinco a mais que a segunda colocada Noroeste, com 17 mortes.

Com 70 bairros, como Cidade Nova, União, Renascença, São Gabriel , Ribeiro de Abreu e Palmares, a regional Nordeste tem aproximadamente 274 mil habitantes. Levantamento apresentado na semana passada pela prefeitura indicou que, entre os quatro bairros com maior número de mortes por Covid-19, um pertence a essa região: Santa Cruz.

No total, Belo Horizonte tem 5.510 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.094 são referentes a pacientes ainda em acompanhamento – internados ou em isolamento domiciliar. Foram confirmadas 129 mortes. As regionais com menor número de mortes são Pampulha e Norte, com 11 em cada uma.

As regionais com maior número de casos confirmados na capital mineira continuam sendo Oeste e Barreiro.

