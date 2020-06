Minas Gerais confirmou 21 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (5), um recorde em apenas em 24 horas desde o início da pandemia no Estado. No total já são 344 óbitos provocados pela doença. Outros 182 são investigados.

Dentre as pessoas que perderam a vida, três são de Belo Horizonte. A capital - que decide hoje se flexibiliza mais setores do comércio - contabiliza 58 mortes pelo novo coronavírus. A segunda cidade com o maior número de óbitos por Covid é Juiz de Fora, com 30.

Ainda sobre os óbitos, 53% eram do sexo masculino, 86% tinham alguma comorbidade e 74% mais de 60 anos.

O novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) também aponta a confirmação de 13.995 casos da enfermidade – 961 a mais do que o levantamento anterior. Atualmente, 7.703 pessoas diagnosticadas com a doença são acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Desde o início da pandemia, 2.046 mineiros tiveram de ser hospitalizados no Estado. Até o momento, 487 municípios mineiros confirmaram ao menos um caso de novo coronavírus.