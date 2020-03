Belo Horizonte tem quase metade dos casos suspeitos de coronavírus investigados em Minas Gerais. De acordo com novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira (3), o Estado monitora 58 pessoas com sintomas do COVID-19 - nome dado à enfermidade.

Deste total, 27 são moradores da capital. Para enfrentar um possível surto de coronavírus, a prefeitura montou um centro especializado exclusivo atender pacientes com sintomas da doença.

Até o momento, Minas não tem nenhuma confirmação da doença, que já matou mais de três mil em todo o mundo.

Pelo Estado

No início desta noite, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) revelou a distribuição dos casos suspeitos em Minas. Além de BH, há casos em investigação de moradores de Varginha (5), Contagem (4), Uberlândia (3), Divinópolis (3), além de Barbacena, Betim, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Mutum, Ouro Preto, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Uberaba. Há ainda, quatro pacientes de outros países, sendo um da Alemanha e três da Itália.

Dos casos suspeitos em Minas, 33 são mulheres e 25 homens. Quarenta e quatro pessoas que estão sendo monitoradas pelo ministério fizeram recentemente viagens para locais onde o vírus está circulando, como Itália, Alemanha, Singapura, Tailândia, Vietnã, França, Inglaterra e Portugal.

Os demais pacientes tiveram contato com essas pessoas.

No país

Conforme o Ministério da Saúde, o país tem 488 casos suspeitos de coronavírus. Minas é o quatro em notificações, atrás de São Paulo (130), Rio Grande do Sul (82) e Rio de Janeiro (62).

Leia mais:

BH tem 48 notificações de suspeita de coronavírus e inaugura Centro Especializado na doença

Sobem para 488 os casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil