Trinta mortes por Covid-19 foram confirmadas apenas nas últimas 24 horas em Belo Horizonte. A informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com esses óbitos, a capital soma mais de 500 vidas perdidas durante a pandemia.

Conforme o levantamento da SES, 528 moradores da metrópole não resistiram às complicações provocadas pelo novo coronavírus. O número de infectados também subiu, passando de 18.650 para 19.748.

Nesta sexta-feira, a capital anuncia se irá avançar na flexibilização do comércio. BH está com o comércio não essencial fechado desde 29 de junho.

Procurada, a PBH disse que não comenta o relatório estadual, mas confirmou que na última quarta-feira os números indicavam 498 mortes na cidade. Um boletim da Secretaria Municipal de Saúde deve ser divulgado ainda na tarde de hoje.

Minas Gerais

Com 77 mortes confirmadas em 24 horas, Minas chegou a 2.769 óbitos pelo novo coronavírus. O número de doentes também cresceu. Segundo o levantamento, com 3.691 notificações em um dia, já são 127.106 infectados.

Uberlândia, no Triângulo, é a segunda cidade no Estado com mais casos. São 12.249, dos quais 204 evoluíram para óbito. Das 853 cidades mineiras, 804 tiveram pelo menos um caso da Covid-19, representando 94% do Estado.

Perfil

De acordo com a SES, a maioria dos pacientes que morreu em decorrência do vírus é formada por homem: 58%. Ao todo, 77% são idosos. Além disso, 83% dos óbitos ocorreram em pacientes que já tinham comorbidades.

