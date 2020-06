Devido a um trabalho de ampliação na testagem da população, Uberlândia passou a ser a cidade mineira com maior número de casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, foram confirmados 4.025 casos de pessoas com Covid-19, número superior aos 3.487 registrados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas Gerais, com 584 mil habitantes – o equivalente a 40% da população de BH, onde moram 1,43 milhão de pessoas.

A Prefeitura de Uberlândia informou que investiu na ampliação da realização de testes na população. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica Municipal (Vigep), a cidade alcançou a média de 2.264 testes aplicados para cada 100 mil habitantes – taxa 17 vezes superior à média de Minas, cujas testagens estão em 136 por 100 mil habitantes. Foram registradas 69 mortes por Covid na cidade.

Uberlândia tem 29 leitos de UTI na rede pública de saúde dedicados a pacientes com Covid e 94% deles estão ocupados. A prefeitura deve abrir mais dez leitos. São 143 pacientes internados na cidade, somando-se redes pública e privada.

Os dados divulgados pelas prefeituras são diferentes daqueles apresentados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). De acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira (16), a cidade do Triângulo tem 2.135 casos confirmados e 41 mortes. Questionada sobre a grande diferença entre os números informados pela Prefeitura de Uberlândia e pelo levantamento estadual, a SES-MG informou que, de forma geral, os casos registrados no Boletim Epidemiológico não correspondem, necessariamente, a registros ocorridos nas últimas 24h. O quantitativo publicado em boletim está relacionado ao encerramento do processo de investigação nesse intervalo e abarcam, portanto, casos que tiveram sintomas iniciados anteriormente ao fechamento do boletim.

Outros casos

Além de Uberlândia, o boletim está defasado em relação a outras cidades muito atingidas pela Covid. O levantamento estadual contabiliza dez mortes em Governador Valadares, mas o município já divulgou que foram contabilizados 28 óbitos. A Prefeitura de Divinópolis já confirmou dez óbitos no município, mas o boletim da SES só confirma três.Em BH, a prefeitura já soma 3.487 casos, enquanto o boletim estadual contabiliza 3.412.

O boletim epidemiológico da SES mostra ainda que Minas tem 22.024 casos confirmados de Covid, sendo que 11.826 pessoas já se recuperaram. Foram registrados casos da doença em 575 municípios mineiros.

Investigação

"Quando um paciente suspeito de ter a doença é identificado pelo serviço de saúde do município, faz-se uma triagem com esta pessoa, de acordo com dados clínicos e epidemiológicos, o que auxilia na tomada de conduta de internação ou isolamento domiciliar. Definido como caso suspeito, o município preenche a notificação com os dados do paciente, via sistemas de informações ou meios de comunicação oficiais, previamente estabelecidos. Com essas notificações é que se gera todo o banco de dados da Covid-19 no Estado", explicou a secretaria.

A SES disse que analisa a base de dados diariamente e, quando necessário, solicita novas informações e faz o cruzamento dos resultados de exames laboratoriais. Após este trabalho, os dados estarão tratados para fazerem parte do boletim diário. "Sendo assim, pode haver situações que atrasam a atualização do banco de dados para produção do Boletim, em virtude dos fluxos habitualmente adotados para a notificação de doenças e agravos, o que pode resultar em divergências entre o número de casos divulgados pelo boletim epidemiológico estadual e municipal", completou.

A secretaria informou ainda que encaminhou para a área técnica responsável avaliar se há alguma situação específica relacionada ao município de Uberlândia.

