Belo Horizonte ultrapassou a marca dos 100 mil casos confirmados de Covid-19 e chegou a 103.556 infectados pela doença. As informações são do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, divulgado nesta quinta-feira (18), que traz ainda 2.626 mortes pela doença.

O levantamento aponta também que a capital mineira registrou 4.124 casos e 37 óbitos em 24 horas.

Os três indicadores usados pela prefeitura para monitorar o avanço da pandemia estão estáveis, com a taxa de ocupação de leitos de UTI em alerta moderado (amarelo), e as outras duas taxas em alerta verde, considerado mais seguro. No caso da terapia intensiva, o dado caiu de 63,4% para 62,9%. Já os leitos para casos de menor gravidade, para pacientes que ficam hospitalizados, está em 46,4%.

Já o número médio de transmissão por infectado subiu de 0,94 para 0,95, patamar considerado sob controle pelo comitê de enfrentamento à Covid do Executivo municipal, que é abaixo de 1.

No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes pelo coronavírus, com 348, 30 a mais que a Nordeste, com 318. Na sequência, aparecem Oeste (315), Leste (297), Barreiro (296), Centro-Sul (295), Venda Nova (273), Pampulha (248) e Norte (236).

Imunizados

A capital mineira vacinou até o momento 98.468 pessoas contra a Covid-19 com a primeira dose da vacina. Outros 42.001 pacientes também receberam a segunda dose do imunizante.

Até o momento, 242.220 doses já foram distribuídas aos 224 postos de imunização, que são compostos por hospitais da rede SUS e suplementar de saúde, Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), centros de saúde, laboratórios e equipes volante.