Belo Horizonte já perdeu 2.566 pessoas para a Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Só nas últimas 24 horas, 42 novos registros de óbitos entraram para a soma, segundo dados do boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (16).

O levantamento também informa que mais 73 casos foram registrados em um único dia na capital mineira. O número vem registrando queda expressiva desde o boletim dessa segunda, quando 78 novas confirmações foram divulgadas. Ao todo, 99.370 belo-horizontinos já foram infectados pelo novo coronavírus. Destes, 94.293 já se recuperaram da doença e outros 2.511 seguem em acompanhamento.

São considerados recuperados aqueles casos confirmados de Covid-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 10 dias e estão há 72h assintomáticos, ou seja, sem a utilização de medicamentos e sem intercorrências.

Indicadores de monitoramento

Dois dos três indicadores de monitoramento da pandemia estão em queda nesta terça. A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que estava em alta no boletim divulgado na segunda-feira (15), caiu para 66,8% no levantamento de hoje. O índice segue no nível amarelo do gráfico pelo quarto boletim seguido, – desde quinta-feira (11) – ainda em estado de atenção, mas fora da zona mais crítica.

Ao todo, a capital tem 585 vagas de terapia intensiva reservadas para pacientes com a doença, sendo 33,2% ainda disponíveis em hospitais das redes pública e particular.

O número médio de transmissão por infectado (Rt) também registrou uma pequena queda no levantamento divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, o Rt está em 0,94 – na segunda, estava em 0,95 –, o que significa que, em tese, 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus transmitem a doença para outras 94. O índice ocupa a faixa verde do gráfico e se mantém em controle, abaixo de 1.

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria registrou um aumento pelo segundo dia seguido. Das 1.461 vagas para pacientes com a enfermidade, 48,5% estão ocupadas. Na sexta-feira (12) o índice estava em 47%. Ontem, quando já havia avançado, estava em 47,9%.

Imunizados

Belo Horizonte já imunizou 96.082 pessoas contra a Covid-19. Dentro deste grupo estão 72.361 pessoas que receberam a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac e outras 23.721 que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

Os dados também informam que 33.546 já receberam a segunda dose do imunizante chinês. Até o momento, 198.394 doses já foram distribuídas aos 224 postos de imunização, que são compostos por hospitais da Rede SUS e Suplementar de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, Centros de Saúde, Laboratórios e equipe volante.

Belo Horizonte já recebeu, ao todo, 242.220 doses para imunizar a população, sendo 201.720 da vacina chinesa e 40.500 do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

