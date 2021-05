Belo Horizonte atingiu a marca de 5 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 46 óbitos, o que elevou o número para 5.013 vidas perdidas. Os números constam em boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (26) pela prefeitura da cidade.

O número de casos positivos, até o momento, é de 203.719. Entre ontem e hoje foram 1.296 novos diagnósticos. Ao todo, 190.751 belo-horizontinos se recuperaram da doença.

Indicadores

Já os dados relativos ao monitoramento da Covid-19 em Belo Horizonte seguem praticamente inalterados nesta quarta. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 78,2%, mas ainda em alerta vermelho. Já a lotação das enfermarias destinadas a pacientes diagnosticados com a enfermidade teve um leve recuo e passou de 63,8% para 63,7%.

O número médio de transmissão por infectado, o RT, continua em 1,08. Dessa forma, 100 pessoas com o vírus podem infectar outras 108. De acordo com as autoridades de saúde, o ideal é que esse índice fique sempre abaixo de 1.

Ainda segundo o informe, 782.067 pessoas foram vacinadas com a primeira dose contra o novo coronavírus na capital mineira, o que corresponde a 38,4% da população total do município. Exatos 373.847 já receberam as duas doses, o equivalente a 18,3% dos habitantes.

