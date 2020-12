Com 5.253 novos casos confirmados de Covid-19 em 24 horas, Minas atinge a marca de 494.187 infectados pela doença, desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste sábado (19).

Oitenta e quatro pessoas morreram no mesmo período. Sendo assim, o estado soma agora 11.093 vidas perdidas. Ao todo, 446.562 pessoas já se recuperaram da doença, segundo a SES. Minas tem 36.532 casos em acompanhamento, internados ou em isolamento domiciliar.

Belo Horizonte é a cidade com mais casos e óbitos ocasionados pela Covid-19. A cidade registra 59.141 pacientes infectados desde o início da pandemia, dos quais 1.781 acabaram morrendo.

Capital em alerta

De acordo com dados do último boletim, divulgado na sexta-feira (18), a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na cidade voltou ao nível de alerta máximo, atingindo 70,4%. A última vez que o índice esteve em alerta vermelho foi no início de agosto.

A ocupação dos leitos de enfermaria está no nível amarelo, o que significa estado de atenção, com 62,4%. A taxa de transmissão por infectado (RT) também está em nível amarelo, registrando 1,11, o que significa que cada 100 pessoas transmitem a doença para 111. Esses números são os usados pela prefeitura para monitorar a situação do coronavírus na capital.

