Minas Gerais alcançou a marca de 483.369 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março deste ano. Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (17), em 24 horas foram 5.672 novos casos de Covid-19.

Ainda de acordo com o levantamento, 78 óbitos foram computados no mesmo período. Com isso, o Estado soma agora o total de 10.933 vidas perdidas. Em Minas, dos 853 municípios, 694 registraram mortes relacionadas à infecção pelo novo coronavírus.

Outros 437.636 pacientes já se recuperaram da Covid no Estado. No momento, 34.800 estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento domiciliar.

Belo Horizonte é a cidade que mais registra casos da doença. A capital soma 56.652 casos e 1.759 mortes. Em seguida está Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 39.791 infectados e 725 óbitos.

Perfil

A média de idade das pessoas que morreram em decorrência da doença é de 71 anos e pelo menos 74% apresentavam alguma comorbidade. Os homens são os mais afetados, representando 57% das vítimas, com 6.190 óbitos. As mulheres representam 43%, com 4.743 vidas perdidas.

Leia mais:

Prefeitura de Nova Lima irá recorrer da decisão que permite consumo de bebida alcoólicas em bares

Supremo decide se quem recusar vacina contra a Covid-19 sofrerá punição

Brasil ultrapassa 7 milhões de infectados pela Covid-19