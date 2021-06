Minas confirmou 9.719 casos do novo coronavírus em 24 horas, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (15). Com isso, o número de infectados pela doença desde o início da pandemia, em março do ano passado, se aproxima de 1,7 milhão.

O levantamento desta manhã também atualizou os óbitos provocados pela Covid-19. Em um dia, 52 mortes foram computadas. Ao todo, a doença já matou 43.206 pessoas no Estado.

Já os recuperados da enfermidade somam mais de 1,5 milhão de mineiros. Outros 92.557 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Imunização

Mais de 5,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Desse total, 2,5 milhões foram contemplados com o reforço, segundo dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de imunização.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 11,3 milhões de doses do imunizante, sendo​ 10,1 milhões distribuídas aos municípios.

