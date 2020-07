Minas Gerais tem novo recorde de mortes confirmadas por Covid-19. Foram 95 óbitos em 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na manhã desta quarta-feira (22). Até então, o maior número, de 90 vidas perdidas no período de um dia, havia sido registrado em 9 de julho.

Com as mais recentes confirmações, o número de pessoas que perderam a vida para a doença chegou a 2.166 desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano. Os infectados pelo vírus somam 98.741, sendo 3.175 casos a mais com relação ao último balanço divulgado na terça-feira (21).

Os dados SES mostram ainda que 25.097 doentes continuam sendo acompanhados em território mineiro. Além disso, 124 óbitos notificados seguem em investigação pela pasta. Os pacientes que se livraram do vírus e hoje são consideradas recuperadas somam 71.478.

Letalidade

O coronavírus fez vítimas em 780 dos 853 municípios mineiros. Mortes foram registradas em 350 cidades. De acordo com a SES, a taxa de letalidade da Covid-19 no Estado é de 2,1%. Desde o primeiro caso da doença no território, 11.444 pessoas precisaram de internação hospitalar. Outros 87.297 infectados fizeram o tratamento em isolamento domiciliar.

O município com mais casos da doença é Belo Horizonte, com 13.691 registros e 398 mortes. A metrópole segue há quase um mês na fase zero da flexibilização social, onde apenas os serviços essenciais estão autorizados pela prefeitura a funcionar. Nesta semana, uma decisão judicial permitiu a reabertura de bares, restaurantes e lanchonetes com uma série de restrições.

No Estado, Uberlândia é o segundo município mais afetado pelo novo coronavírus, com 10.732 casos e 175 mortes.

