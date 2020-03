Com 200 casos de coronavírus confirmados no Brasil e a escassez de produtos em lojas físicas para evitar a disseminação da doença, vendedores on-line estão aproveitando para jogar os preços nas alturas e já criaram desde kits para a Covid-19 a camisetas com o nome da doença. Já há também macacões e até um elixir com produtos vindo das abelhas, que aumentaria a imunidade.

Para se ter uma ideia, o Kit Coronavírus com 100 máscaras e um galão de álcool em gel (70%), com 4,4 quilos, está sendo vendido por R$ 399 na internet. Pelo mesmo valor, são comercializados também dois galões, com 5 quilos cada, de ‘gel antisséptico álcool 70%’. Doze unidades do frasco com 500 gramas do álcool em gel saem por R$ 309,00.

As ‘lojas’ on-line também têm vendido 100 máscaras respiradoras Pff2 – ‘Valvulada Coronavírus’ – por R$ 569. Já 200 máscaras ‘proteção coronavírus tripla’ estão sendo comercializadas por R$ 429. Em outro revendedor, a Pff1 P2, tipo N95 – ‘bactéria coronavírus’- custa R$ 18 a unidade.

Mas os preços não param por aí. Uma máscara alaranjada, com as especificações ‘contra coronavírus – completa ¼ Vo/ga’ sai por R$ 49 a unidade.

No mercado também já é possível encontrar até macacão de proteção contra o coronavírus. Dez unidades são vendidas por R$ 165. Já a camiseta branca tipo Raglan masculina, com manga preta, com a estampa ‘corona vírus meme’ custa R$ 45,70 a unidade.

Com preço de R$ 39 a unidade, um “elixir das abelhas” informa que o produto serve como um regulador biológico e que é um ‘tratamento eficaz’ contra diversos vírus, inclusive o da Covid-19, já que aumenta a imunidade do organismo.