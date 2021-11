Com as estações de ônibus bloqueadas, quem precisou ir para o Centro de Belo Horizonte nesta manhã de terça-feira (23) encontrou dificuldades no trânsito. Para chegar aos compromissos, muita gente tirou o carro da garagem ou apostou em transportes por aplicativos ou táxi.

O resultado foram vias congestionadas e muita lentidão. Na avenida Antônio Carlos, que liga a região da Pampulha ao Centro da capital, o fluxo intenso no início da manhã exigiu paciência dos motoristas.

A via é um dos principais corredores que ligam municípios como Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano e Confins, à capital.

Já a avenida Cristiano Machado, que também é rota dos municípios da região Norte, está completamente parada, principalmente na confluência que liga a avenida ao Anel Rodoviário, assim como os bairros São Gabriel e Tupi.

Segundo a BHTrans, também foi registrada muita lentidão na avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido Centro. Na avenida Amazonas, o tráfego também foi intenso. A via faz a ligação até a BR-381 e cidades de Contagem e Betim ao hipercentro de BH.

