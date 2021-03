Passados quase dois meses do início da vacinação contra a Covid-19, Minas é o Estado com a menor taxa de imunização do Sudeste. Apenas 3,93% da população recebeu a primeira dose. São Paulo, que tem mais que o dobro de moradores do território mineiro, já vacinou 6,22% do total. No Espírito Santo, o índice é de 5,47%. O Rio de Janeiro, que chegou a paralisar a imunização por falta de vacina, soma 4,37% das pessoas protegidas.

O avanço da doença no Estado e a iminência de um colapso na rede de saúde levaram o governador Romeu Zema (Novo) a anunciar que vai estender as medidas previstas na Onda Roxa sobre os 853 municípios mineiros a partir desta quarta-feira (17). Com isso, todos ficam sujeitos às medidas mais restritivas para contenção da Covid-19. Entre elas, circulação de pessoas somente em casos e situações relacionadas a atividades essenciais, toque de recolher das 20h às 5h, proibição de eventos públicos ou privados e instalação de barreiras sanitárias de vigilância. A vigência será de pelo menos 15 dias.

“É uma medida dura, mas extremamente necessária para evitar um cenário pior do que este que estamos vivendo”, justificou Zema em vídeo postado nas redes sociais. “Nossos hospitais chegaram no limite”. O Estado já tem mais de 974 mil casos confirmados da doença.

Segundo o governador, o Executivo estadual fez “todos os esforços” para enfrentar a pandemia, como ampliação de 2 mil para 4 mil leitos de UTI e de 10 mil para 20 mil vagas de enfermaria, compra de respiradores e contratação de profissionais de saúde. “Também nos preparamos para a maior operação de vacinação da história do Estado, que está em andamento”, afirmou.

Imunização

Até agora, Minas aplicou mais de 838 mil doses de vacina, o que faz do Estado o segundo no Sudeste em números absolutos de vacinados. Mesmo assim, segue bem atrás de São Paulo, que já imunizou quase 3 milhões de pessoas.

Conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, os lotes são divididos conforme a população de cada unidade da federação. Até essa segunda, mais de 2 milhões de doses foram enviadas pela pasta ao Estado, que de acordo com o IBGE, é o segundo mais populoso do Brasil, com 21 milhões de habitantes.

Seguindo as diretrizes do PNI, Minas vacinou profissionais de saúde da linha de frente, parte dos idosos, deficientes que moram em residências inclusivas e índios que estão em aldeias. Segundo o Vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 66,85% do grupo prioritário foi contemplado com a primeira dose.

Mais vacinas

Além das 3,3 milhões de doses da CoronaVac entregues ontem pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde, mais 2 milhões de unidades serão disponibilizadas amanhã, segundo prometeu o governador de São Paulo, João Doria.

A previsão é a de que, até o fim deste mês, o Butantan tenha repassado ao governo federal 22,7 milhões de unidades. O instituto afirma, ainda, que trabalha para enviar outras 54 milhões de vacinas até 30 de agosto.

Durante reunião de balanço das ações da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello informou que a União já viabilizou a compra de imunizantes de dez fornecedores. A promessa é de 562 milhões de doses até o fim de 2021.

Pazuello frisou, entretanto, que há chances de que nem todos os laboratórios cumpram os prazos estabelecidos e que o Brasil busca maneiras de produzir o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacionalmente.

Procurada para comentar os dados sobre a vacinação em Minas, a SES não se posicionou até o fechamento desta edição.

