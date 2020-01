A Praça da Assembleia, localizada no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai ganhar um reforço na limpeza. Isso porque embalagens plásticas, papel, latinhas, copos descartáveis e até restos de comida são vistos com frequência ali. Por dia, são recolhidos 300 quilos de resíduos variados no local.

Diante do cenário de sujeira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) passou a oferecer mais opções de descarte de lixo para os frequentadores, com a instalação de contêineres com capacidade para 240 litros de lixo durante os finais de semana e feriado.

Além disso, também nestes dias, quando o movimento é maior, a varrição da praça será incrementada com ações pela manhã e pela tarde. Já ao longo da semana, o local passou ser varrido diariamente. "Estamos animados com essa nova fase porque os coletores maiores e o aumento da varrição já estão surtindo efeitos positivos", comemora o gerente regional de Limpeza Urbana Centro-Sul, Denilson Pereira de Freitas.

* Com informações da PBH.

