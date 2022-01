Com o aumento da taxa de ocupação dos leitos de enfermaria destinados ao tratamento da Covid-19 em Belo Horizonte, a prefeitura da capital abriu, nesta semana, 95 novas vagas de internação na rede SUS. Nesta sexta-feira (7), a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a inauguração de nove leitos, sendo que na quinta (6) foram disponibilizados outros 66. Ao todo 315 leitos de enfermaria são oferecidos a pacientes na capital.

De acordo com a PBH, mesmo com o aumento no número de vagas para internação, a taxa de ocupação geral, composta pelo SUS e pela rede suplementar de saúde, em Belo Horizonte voltou ao nível vermelho de alerta. O boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira aponta que 72,2% das vagas estão ocupadas.

A secretaria ressaltou, ainda, que os pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para o novo coronavírus, também podem estar internados nos leitos de UTI e enfermaria destinados à doença, já os sintomas são muito parecidos.



“Continuamos com o monitoramento sistemático dos dados epidemiológicos e assistenciais na cidade. Estamos em um momento de alerta, e a Prefeitura tem atuado para continuar prestando assistência à população. Nesse momento em que há crescimento de casos respiratórios e consequente aumento nos índices, é imprescindível que a população siga as medidas preventivas, mantendo o distanciamento social, o uso correto da máscara, higienização das mãos, etiqueta da tosse e vacinação”, explicou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, por meio de nota à imprensa.

