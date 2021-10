Fiéis belo-horizontinos poderão acompanhar as celebrações do Dia de São Judas Tadeu, nesta quinta-feira (28), também pela internet. Conforme informou a Arquidiocese de BH, a capacidade do Santuário que leva o nome do santo das causas impossíveis, localizado no bairro da Graça, na região Nordeste da capital mineira, já está preenchida, já que o agendamento foi feito previamente por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Com isso, aqueles que não conseguiram uma vaga poderão acompanhar as missas pelo youtube do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, por meio deste link. As celebrações irão ocorrer a cada duas horas, entre 0h e 22h. O arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside a Celebração Eucarística das 18h.

A 67ª Festa em homenagem ao santo começou na última segunda-feira (18), com o tema “Santuário: expressão da comunhão, participação e missão da sinodalidade na Igreja”. Nesta quinta, também haverá a visitação à imagem de São Judas, entre 5h e 23h. O velário acolherá os fiéis entre 6h e 22h.

O santo

São Judas Tadeu nasceu na Galileia, Palestina. Era um dos 12 apóstolos de Jesus, filho de Alfeu – irmão de São José – e Maria de Cleofas, prima de Maria. Sendo assim, primo de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também apóstolo.

São Judas Tadeu pregou na Galileia, na Samaria e, próximo do ano 50, fez parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão. Passaram a viajar juntos. Mártir, ele morreu em 28 de outubro de 70 DC.

Confira a programação abaixo:

28/10 – Quinta-feira

Horários das Celebrações Eucarísticas: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

5h às 23h – Visita à imagem de São Judas Tadeu

6h às 22h – Velário

Veja aqui a programação completa nas demais paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte.

