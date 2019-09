Já é automático na hora de cozinhar: descasca, corta o talo, retira as sementes. Parece que esse hábito representa o ritual de higienização e preparo dos alimentos. Normalmente, essas partes não parecem ter alguma função ou sabor, e raramente são servidas à mesa.

Mas não se engane pelas aparências! Quase tudo que é descartado no pré-preparo das refeições não só pode ser aproveitado nas receitas, como também apresenta tantos nutrientes quanto as partes consideradas convencionais.

Segundo o livro “Na cozinha com frutas, legumes e verduras”, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), consumir integralmente um determinado alimento representa o aproveitamento dele como um todo, sem desprezar nada. Ou seja: está liberado comer da semente até o talo.

Mas o que eu ganho com isso?

Provavelmente você está se perguntando quais são as reais vantagens disso, e os especialistas respondem: as cascas, os talos e até as sementes concentram grandes quantidades de vitaminas, minerais, fibras e nutrientes essenciais para a saúde e para a prevenção de doenças.

No caso das fibras, elas são superimportantes para o funcionamento de todo o trato gastrointestinal, que são os órgãos que compõem o sistema digestivo. Faz sentido agora ter ouvido durante tanto tempo que era importante tomar suco sem coar?

Essa mudança de hábito ainda faz bem para o planeta, pois não deixa de ser uma forma barata e eficiente de reduzir o lixo produzido diariamente. A conclusão final de tudo isso é que todo mundo sai ganhando!

Afinal, quem são as cascas, os talos e as sementes na tabela nutricional?

Em entrevista ao Saúde Brasil, a nutricionista do Ministério da Saúde, Nadia Amore, explica que as cascas e sementes, em geral, são grandes fontes de fibra e costumam conter os mesmos nutrientes que o alimento em si.

Ela afirma que a casca de banana, por exemplo, contém triptofano, que é parte componente do hormônio serotonina, responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Já a casca e semente da melancia fornecem licopeno, que está associado à prevenção do câncer de próstata.

A casca e o bagaço da laranja são fontes de vitamina C, um poderoso antioxidante. Enquanto que a casca do abacaxi, além das fibras e da vitamina C, contém a enzina bromelina, que auxilia a digestão de proteínas. Deu para perceber que aquele abacaxi assado não é servido à toa nos churrascos, né?!

Nadia complementa ainda que a casca da abóbora contém betacaroteno, antioxidante que reduz o risco para doenças cardiovasculares e câncer. Já as sementes contêm zinco, magnésio, potássio, ferro e outros nutrientes, que em alguns estudos têm sido associados à proteção da próstata, alívio dos sintomas da menopausa e diminuição da ansiedade e insônia.

E que tal uma batata rústica? A casca de batata inglesa contém fibras, potássio, ferro, zinco e vitamina C, sendo estes dois últimos relacionados ao bom funcionamento do sistema imunológico.

Por fim, a nutricionista comenta que os talos de hortaliças como couve, brócolis e agrião são ricos em fibras, vitaminas e minerais, em especial cálcio e magnésio, associados à boa manutenção de ossos e dentes.

Quando um alimento não pode ser reaproveitado?

Se ele estiver com aparência de podre ou sinal de mofo, pode jogar no lixo sem medo. O consumo nesse caso pode ser bastante perigoso, já que existe o risco de contaminação. Além disso, o consumo de cascas e talos requer uma higienização caprichada para redução de sujeiras e pesticidas. Sempre que for possível, prefira produtos orgânicos.

Outra situação que merece atenção é em relação a toxidade dos alimentos. A mandioca-brava, por exemplo, apresenta alto teor de ácido cianídrico, que é tóxico e a torna inadequada para o consumo humano sem o devido processamento em altas temperaturas, conforme ensina Nadia.

Já as sementes de maçã são tóxicas quando ingeridas em grandes quantidades. Nadia lembra que, quando mastigadas, elas dão origem a um composto tóxico chamado cianeto. Porém, a ingestão ocasional de algumas sementes não causa danos ao organismo.

Já em relação ao espinafre e aos feijões, ela reforça que eles não devem ser consumidos na forma crua. Isso porque, quando crus, esses alimentos contêm compostos antinutricionais, que não são tóxicos ao nosso organismo, mas impedem a absorção de alguns nutrientes.

Na prática, o que dá para fazer com esses ingredientes?

Agora que você já conheceu os benefícios de cozinhar integralmente os alimentos, chegou a hora de colocar a mão na massa. E as possibilidades são muitas! As sementes, quando torradas, podem virar farinha para preparos diversos ou serem consumidas em lanches intermediários.

As cascas das frutas têm tudo a ver com as compotas, geleias, licores e doces. Enquanto que os talos dão todo o sabor que o caldo de legumes precisa, além de ter espaço também nos sucos e refogados.

A nossa entrevistada ainda traz mais algumas sugestões: “os talos e cascas são ótimas opções para serem utilizados em farofas, omeletes, purês, ensopados, panquecas, em massas de bolo e pães. É só utilizar a criatividade e as diversas receitas disponíveis na internet para preparar deliciosas receitas”, afirma Nadia.

O reaproveitamento já virou projeto social

Para te ajudar nessa missão, o Chef Eduardo Henrique, do curso Culinária Sustentável, selecionou duas receitas deliciosas e práticas de cupcake. Ele lembra que, no início, as pessoas ficam mais resistentes em comer as cascas dos alimentos, mas que essas partes são ricas em nutrientes, principalmente em fibras. A casca da laranja, por exemplo, tem muita vitamina C e a da beterraba contém ferro.

Confira duas receitas:

CUPCAKE DE CASCA DE LARANJA



Ingredientes

4 ovos

1 xícara de óleo

1 xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento

1 laranja para fazer o suco

1 porção de cascas desidratadas de laranja

Modo de Preparo

1 – Comece cortando as cascas em tiras bem fininhas. Em seguida, coloque-as em uma forma e leve ao forno pré-aquecido na temperatura mínima. Deixe assar até perceber que as cascas diminuíram de tamanho e ficaram com um aspecto levemente escurecido. Existe ainda a possibilidade de colocar as cascas para desidratar no sol, mas nesse caso o processo tende a ser mais lento. Depois de prontas, as cascas vão para o liquidificador. Basta bater algumas vezes, no modo pulsar, até virar uma farinha saborizada.

2 – Em seguida, bata os ovos com o açúcar até virar um creme. Esse passo pode ser feito tanto na batedeira quanto à mão, com o auxílio do batedor de arame.

3 – Acrescente a essa mistura o suco de uma laranja, o óleo e misture bem.

4 – Por fim, acrescente a farinha de trigo e o fermento. Misture bem até obter uma massa lisa e homogênea.

5 – Distribua a massa em forminhas para cupcake e leve para assar em forno pré-aquecido a 180° por 15 minutos, ou até dourar. Se preferir, é possível assar no micro-ondas também. Nesse caso, basta colocar por 2 minutos.

Dica: Você pode decorar os bolinhos com as cascas desidratas que sobraram. Só colocar por cima da massa ainda crua. Fica uma delícia também se você preparar alguma cobertura para decorar depois de pronto!

CUPCAKE RED VELVET COM BETERRABA



Ingredientes

4 ovos

1/2 xícara de óleo

1 xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de fermento

1 caixa de creme de leite

1 beterraba

Modo de Preparo

1 – Comece cortando a beterraba em rodelas, sem desprezar a casca. Em seguida, coloque em uma panela e acrescente a quantidade de água fria necessária para cobrir as rodelas. Deixe ferver, em fogo baixo, por 30 minutos. Ao final do processo, o resultado será uma água riquíssima em nutrientes e com um tom vermelho intenso.

Para não desperdiçar nada, coloque a água da beterraba e as rodelas no liquidificador. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea.

2 – Em seguida, bata os ovos com o açúcar até virar um creme. Esse passo pode ser feito tanto na batedeira quanto à mão, com o auxílio do batedor de arame.

3 – Acrescente a essa mistura o corante feito com a beterraba, o óleo, o creme de leite e misture bem.

4 – Por fim, acrescente a farinha de trigo, o cacau em pó e o fermento. Misture bem até obter uma massa lisa e homogênea.

5 – Distribua a massa em forminhas para cupcake e leve para assar em forno pré-aquecido a 180° por 15 minutos, ou até dourar. Se preferir, é possível assar no micro-ondas também. Nesse caso, basta colocar por 2 minutos.

Dica: Cuidado para não assar mais tempo que o necessário e acabar perdendo a coloração avermelhada do bolinho.

Nada se perde, tudo se transforma...

Como diz a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As partes dos alimentos que não foram aproveitadas na cozinha ainda podem servir como fertilizantes ou para compostagem. Para quem é adepto do cultivo de plantas, alguns restos de alimentos ainda viram novas plantinhas na sua horta.

Fonte: www.saude.gov.br/saudebrasil