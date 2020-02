Cinco casos suspeitos de coronavírus são investigados em Minas Gerais. Em balanço divulgado na tarde desta quinta-feira (27), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que são três notificações em Belo Horizonte, uma em Juiz de Fora, na Zona da Mata; e outra em Montes Claros, no Norte do Estado.



Um decreto de emergência de calamidade pública, elaborado pelo Estado, está em análise pelo departamento jurídico da SES. Com a publicação do documento, o Executivo terá mais agilidade para comprar insumos e contratar profissionais para o combate a um possível surto no território.



A doença respiratória, que surgiu na China, já matou mais de 2,7 mil pessoas em todo o mundo. Até então, o Brasil tem uma confirmação da infecção, segundo o Ministério da Saúde. Trata-se de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve na Itália entre 9 e 21 de fevereiro.



