Ao som de canções do pop rock mineiro, como "Planeta dos Macacos", do Jota Quest, e a própria "Pacato Cidadão", do Skank, o bloco tem característica familiar e atrai o público morador dos bairros Sion e Mangabeiras, na região Centro-Sul de BH.

Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão presentes na apresentação e verificaram documentos do veículo adaptado para trio elétrico. A Guarda Municipal também marca presença no local.

Artistas circenses atraem os olhares das crianças, além do mascote do bloco, o Macaco Cidadão.

O desfile segue da Praça JK para a Praça da Bandeira, no cruzamento da avenida Afonso Pena com Agulhas Negras, no Mangabeiras.

Este é o quarto ano do desfile do grupo, que também se apresenta em outros locais nos dias de Carnaval.