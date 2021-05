O cantor Gino, da dupla com Geno, foi transferido de um hospital de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, para São Paulo, após ser diagnosticado com a Covid-19. Ele, que tem 75 anos, já teria tomado as duas doses da CoronaVac, informou o empresário do artista.

O paciente foi internado no Hospital São João de Deus, no último domingo (23), com suspeita de pneumonia, mas testou positivo para a doença. Ainda conforme o empresário, a família do cantor preferiu levá-lo para São Paulo para ser acompanhado pela equipe médica que já cuida da saúde dele.

Nesta quata-feia (26), ele apareceu em um vídeo nas rede sociais cantando e tranquilizando os fãs sobre o seu estado de saúde.

Sebastião Ribeiro de Almeida, o Gino, é natural de Itapecerica e, atualmente, vive em Divinópolis.

Ele é cantor da dupla Gino e Geno desde 1970, sendo que desde 2019 o parceiro na música é Mauro Gonçalves Pereira. Em mais de 50 anos de carreira, a dupla gravou 37 álbuns de estúdio e três DVDs.

