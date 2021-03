A equipe da vereadora de Belo Horizonte Sônia Lansky da Coletiva (PT) informou, nesta quarta-feira (24), que a parlamentar renunciará ao cargo na Câmara Municipal de BH por motivos de saúde. Sônia, de 62 anos, foi eleita para mandato até 2024. No lugar dela, deverá assumir o primeiro suplente, o ex-vereador Pedro Patrus.

De acordo com a assessoria de imprensa da vereadora, a renúncia se dá diante de quadro clínico "muito ruim" de Covid-19. Sônia está afastada dos trabalhos na Casa desde o dia 8 deste mês, quando apresentou sintomas para a enfermidade. Ela negativou em teste da doença, mas teve o diagnóstico para Covid atestado por um médico. Conforme a assessoria, ela está na cama há duas semanas e, provavelmente, a recuperação da vereadora será lenta.

Em nota aos apoiadores, Sônia declarou que a renúncia foi uma das decisões mais difíceis da vida dela, mas afirmou que continuará firme nas lutas e na militância fora da arena do legislativo municipal. A ainda vereadora também comentou a entrada de Pedro Patrus.

"Não tenho dúvidas que todos os companheiros de luta seguiremos bem representados com a chegada de Pedro Patrus para assumir a vaga. Por dois mandatos, Pedro já comprovou a sua seriedade e compromisso na representação das trabalhadoras e trabalhadores na luta por uma cidade mais justa e inclusiva. O cenário atual que enfrentamos no país exige união de forças. Essa luta continua", disse Sônia, em nota. Leia na íntegra no fim da reportagem.

Procurada por volta das 16h30, a Câmara Municipal informou que, devido ao horário, o expediente para recepção de protocolos, incluindo de renúncia, se encerrou às 15h, devido ao horário reduzido em função da pandemia. Por essa razão, a confirmação oficial da Câmara só deverá ocorrer nesta quinta-feira (25).

Suplente deverá assumir

Ex-vereador de BH por dois mandatos (2012-2020), Pedro Patrus declarou que, antes de qualquer definição, conversará com Sônia para entender a decisão da parlamentar. Pedro afirmou que tem muito respeito pela trajetória da vereadora.

"Caso se confirme, é com muita tranquilidade que irei continuar o trabalho da Sônia, que é de melhoria de vida das pessoas, principalmente das que mais precisam. Estamos vivendo um momento de crise social, sanitária, econômica, com um governo federal e estadual irresponsáveis, com dificuldade da vacina, um negacionismo enorme com relação à Covid. Minha luta é pela vacina para todos", afirmou.

Sônia Lansky

Belo-horizontina, Sônia Lansky é pediatra e chegou à Câmara Municipal pela primeira vez no ano passado, com 4.793 votos. Ela tem trajetória em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e é a representante formal da ColetivA, grupo de debate para as lutas feminista, LGBTQIA+, antirracista, antimanicomial e antifascista.

Leia a nota divulgada pela equipe de Sônia nesta tarde:

"Queridos, compartilho hoje com vocês uma das decisões mais difíceis que já precisei tomar. Por motivos de saúde, renuncio ao cargo de vereadora na Câmara Municipal de BH.

A luta pelo SUS e por justiça social, como a minha trajetória evidencia, sempre foi pilar na minha vida. Isso não mudou. As minhas lutas e militância seguirão firmes, fora da arena do legislativo municipal. Agradeço enormemente às companheiras da ColetivA pela bonita jornada de luta que tivemos até o momento.

Agradeço também a todas e todos os apoiadores e eleitores que participaram e ajudaram a construir a ColetivA. Peço humildemente a compreensão de vocês nesse momento tão delicado. Não tenho dúvidas que todos os companheiros de luta seguiremos bem representados com a chegada de Pedro Patrus para assumir a vaga.

Por dois mandatos Pedro já comprovou a sua seriedade e compromisso na representação das trabalhadoras e trabalhadores na luta por uma cidade mais justa e inclusiva. O cenário atual que enfrentamos no país exige união de forças. Essa luta continua. Seguiremos na cidade construindo cada uma do seu modo esse nosso sonho de um país mais justo, digno, livre e feliz para todas e todos."

Pedro Patrus

Nascido em São Paulo, Pedro Patrus tem 44 anos, é professor de história e especialista em Política Urbana. Foi vereador de BH entre os anos de 2012 e 2020. Na Câmara Municipal, conforme a assessoria do parlamentar, atuou para a diminuição das desigualdades sociais e em favor de políticas e ações voltadas para a população em situação de rua, LGBTQIA+, e crianças e adolescentes.

