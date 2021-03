O ex-prefeito de Betim Ivair Nogueira foi internado devido a complicações da Covid-19 no Hospital Madre Tereza, no bairro Gutierrez, egião Centro-Sul de Belo Horizonte. O político, que também é ex-deputado estadual pelo MDB, foi levado para o hospital na quinta-feira (25), mas não conseguiu ser internado imediatamente.

Segundo familiares, o político passou a noite no corredor e só conseguiu um leito de enfermaria na sexta-feira. Posteriormente, foi transferido para um apartamento.

Ainda de acordo com familiares, o político teve diagnóstico positivo no dia 16, com sintomas leves. No entanto, o quadro apresentou agravamento da doença e comprometeu cerca de 15% dos pulmões.

Falecimento

A Polícia Militar comunicou neste sábado (27) a morte do comandante da 4ª Companhia do BPTran, tenente Marco Antônio Santos Said. O oficial de 49 anos morreu devido a complicações da Covid-19.

Said estava internado no Hospital Militar, no bairro Santa-Efigênia, região Centro-Sul de BH. Com 28 anos de carreira na corporação, o oficial era o porta-voz do BPTran.