Neste período de enfrentamento ao coronavírus os estoques de sangue estão em baixa, principalmente o tipo O negativo, por isso, o Hospital Público Regional de Betim (HPRB) faz um apelo aos doadores que procurem o Hemominas para fazerem doação.

Segundo a prefeitura, em 31 de março, o hospital identificou o estoque zerado de sangue O negativo, o que ameaça inviabilizar o atendimento de qualquer urgência ou emergência que necessite deste tipo sanguíneo. “Todos os demais tipos também estão com estoques baixos, por isso é tão importante que as pessoas se sensibilizem e realizem a doação. Precisamos manter a oferta de sangue em níveis seguros para o atendimento”, alerta a diretora, Patrícia Evangelista.

A Fundação Hemominas também registra queda nas doações de sangue com a chegada do coronavírus no país e destaca que o fluxo de doadores foi todo reorganizado para que as doações ocorram da forma mais segura possível. Não há aglomerações nos hemocentros e todas as medidas de higienização e prevenção necessárias estão sendo tomadas.

Quem pode doar

Devido às medidas de prevenção ao coronavírus, os critérios de doação de sangue foram atualizados. Os candidatos que viajaram para países com casos confirmados de Covid-19, por exemplo, ou que tiveram contato com pessoas que tenham diagnóstico da doença ficam inaptos de doar por 30 dias. O doador que foi afetado com o vírus fica inapto por 90 dias.

Além das novas recomendações do Ministério da Saúde para os doadores de sangue, podem doar as pessoas entre 16 e 69 anos, com peso acima de 50 kg, que estão em boas condições gerais de saúde e mantêm um estilo de vida saudável. No dia da doação é necessário levar um documento oficial de identificação, com foto.

Quem não pode doar

Se o voluntário estiver com qualquer sintoma de gripe ou resfriado como tosse, febre, coriza e dor de garganta, ele não poderá doar. Nesse caso, deve-se aguardar 30 dias após o término dos sintomas para candidatar-se à doação de sangue. Há outras situações que impedem a doação de sangue definitiva ou temporariamente, que devem ser verificadas no momento da doação. Algumas delas são o peso, doenças, uso de determinados medicamentos, gravidez, uso de drogas injetáveis, situações de risco acrescido para doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis, ingestão de bebidas alcoólicas, dentre outras.

Hemominas Betim

Endereço: rua Salvador Gonçalves Diniz, 191, bairro Jardim Brasília (ao lado do Hospital Público Regional)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. No sábado, 04 de abril, excepcionalmente, haverá funcionamento.

Agendamento: pelo site ou pelo telefone 155, opção 1.