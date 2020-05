A Fundação Hemominas faz um apelo aos doadores de Minas Gerais para repor os estoques de sangue, principalmente dos grupos sanguíneos negativos e O positivo, que se encontram em queda.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o medo das pessoas em sair de casa tem impacto negativo nos estoques de sangue, mas a instituição afirma que os profissionais que realizam o procedimento seguem todas as normas de proteção e prevenção contra o vírus, além de intensificar os procedimentos de higienização e prevenção, entre eles a obrigatoriedade do uso do álcool gel ou líquido 70% nas mãos para qualquer doador ou pessoa que entrar nas unidades.

A Fundação Hemominas também ressalta que as salas de espera das unidades e, também as de coleta foram reorganizadas de modo a garantir um distanciamento mínimo de um metro entre os doadores e só serão aceitos grupos de no máximo dez pessoas.

As doações também podem ser agendadas. As informações sobre os critérios para doação de sangue estão no site da Hemominas.