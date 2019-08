Com baixas nos estoques de sangue, a Fundação Hemominas faz uma chamada para comparecimento de doadores voluntários em Minas Gerais. Os casos mais graves são para os estoques do grupo sanguíneo O negativo, próximo de zero, e do grupo sanguíneo O positivo.

Segundo a Hemominas, “o estoque vem diminuindo em todo o estado e é necessário que a situação seja normalizada para que a Hemominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender à demanda de pacientes”.

O estoque do tipo sanguíneo O negativo caiu 30%, enquanto o estoque para o grupo sanguíneo O positivo registrou baixa de 30%. Outros estoques em situação crítica são para os tipos sanguíneos A negativo e AB negativo, abaixo de 50% da capacidade ideal.

Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos, em bom estado de saúde. É possível realizar online o agendamento para a doação de sangue no site da Hemominas. Para doar, é imprescindível a apresentação da carteira de identidade ou outro documento com foto.

Pessoas que ainda não foram vacinadas contra sarampo devem se imunizar, uma vez que a vacina impede a doação de sangue pelo período de quatro semanas. Jovens de 16 e 17 anos e maiores de 60 anos devem consultar as condições especiais para doações. Todas as informações e restrições estão disponíveis aqui.

Veja as unidades onde doar sangue:

Hemocentro de Belo Horizonte – das 7h às 18h: Alameda Ezequiel Dias, 321 / Centro

Unidade de coleta do Hospital Júlia Kubitschek - das 7h às 12h: Avenida Dr. Cristiano Rezende, 2505, Milionários, Belo Horizonte.

Hemocentro Regional de Juiz de Fora – das 7h às 12h: Rua Barão de Cataguases, S/Nº / Centro

Hemocentro Regional de Uberaba – das 7h30 às 11h: Avenida Getúlio Guaritá, 250 / Abadia

Hemocentro Regional de Uberlândia – das 7h às 11h30: Av. Levino de Souza, 1845 - Umuarama