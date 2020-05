A pandemia adiou a realização do Comida di Buteco para 10 de julho, mas os fãs do tradicional concurso, que nasceu em Belo Horizonte e é replicado em 21 cidades brasileiras, poderão vivenciá-lo, em formato 'esquenta' e delivery, a partir desta quinta-feira (14) em BH. A iniciativa, chamada de #ButecoDiCasa, é uma parceria entre o concurso e a 99food, empresa de entrega por aplicativo.

De acordo com a 99food, 40 restaurantes que participaram do evento no ano passado, como o Café Palhares, no Centro de BH, e o Tanganica, no Coração Eucarístico (Noroeste), foram convidados e ofertarão, cada um deles, pelo menos cinco pratos ou petiscos do Comida di Buteco na plataforma. Como ação promocional, os consumidores ganharão uma porção de batata frita McCain com ketchup Heinz e uma Coca-Cola sem açúcar.

Interessados podem clicar em pesquisar e digitar "Comida di Buteco" no 99food

"Para os clientes identificarem os participantes, basta clicar no banner de destaque do aplicativo 99Food e procurar os bares com o selo Comida di Buteco para curtir o #ButecoDiCasa. O objetivo da ação é incentivar a economia e cultura local, além de relembrar as delícias do cardápio desses estabelecimentos", informou a entregadora.

Bares

Entre os participantes, estão 222, Antônio Pé de Cana, Bar da Praça, Bar do Gil, Bar do João (São João Batista), Bar do Louro, Bar Du Du, Bar Mercado Central, Bar Pompéu, Boogie Oogie, Buteco's, Café Palhares, Cantim Noir, Cervejaria Pajé, Já To Inno, Leo da Quadra, Mulão, Recanto Vovó Tela, Tanganica Art Bar e Zé Bolacha. Ao todo, são 40 estabelecimentos.

No detalhe, a Cervejaria Pajé, participante da ação

"Acredito que a ação com o Comida di Buteco vai nos ajudar com as vendas. Antes não trabalhávamos com entregas, mas agora que os clientes estão se acostumando com essa facilidade, estamos pensando em seguir com a opção após o período de quarentena", contou Lilian Lima, dona do Pompéu, bar e restaurante localizado no bairro Itapoã, na Pampulha.

Sobre a 99Food

A 99Food é uma plataforma de intermediação de entregas de estabelecimentos locais. A companhia, que faz parte da empresa global DiDi Chuxing ("DiDi"), está disponível para usuários do aplicativo 99Food para Android e iOS.