A Escola de Samba Canto da Alvorada foi a grande campeã do Carnaval 2020 de Belo Horizonte. Com homenagem ao estilista mineiro Ronaldo Fraga, a agremiação desfilou na sexta-feira (28) e encantou foliões ao longo do percurso na avenida Afonso Pena, no Centro de BH.



O enredo “Memórias de um estilista coração de galinha“ contou a trajetória de sucesso de Fraga no mundo da moda, através das fantasias, carros alegóricos e demais detalhes que faziam alusão ao estilista.

Este é o 17º prêmio da escola, que ganhou o título em 2018, se tornando a escola com mais vitórias na capital mineira.

Ela também foi premiada nas categorias fantasia, samba-enredo, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, alegoria, adereços e bateria.

O segundo lugar foi da Acadêmicos de Venda Nova, que também foi eleita a melhor em conjunto e comissão de frente. O terceiro lugar foi conquistado pela escola Cidade Jardim.

Neste ano, as escolas Unidos dos Guaranys, Raio de Sol, Bem-Te-Vi, Imperavi de Ouros, Venda Nova, Canto da Alvorada, Cidade Jardim e Estrela do Vale disputaram o grande título.

*Amanda Souza, sob supervisão de Mateus Rabelo

