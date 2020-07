O governo de Minas pediu, nessa terça-feira (28), que a população se prepare para a possibilidade de queda dos números da Covid-19, situação projetada para daqui 15 dias no Estado, e que deverá representar a flexibilização das atividades econômicas.

Segundo o Estado, os cidadãos, além de se cuidarem, deverão ter uma ação mais propositiva com os amigos e familiares sobre a inadequação de encontros e aglomerações durante a pandemia.

"É fundamental que se eu identificar alguma pessoa que possa melhorar o seu cuidado, que eu tenha uma ação propositiva e fale: 'vamos usar mais máscaras', 'vamos lavar mais as mãos', 'vamos evitar essa aglomeração'", declarou o chefe da SES-MG, Carlos Eduardo Amaral.

O alerta estadual vem após a própria Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ter divulgado, nesta terça, que a taxa de contágio (RT) tem apontado para a regressão da epidemia em Minas. Nessa segunda, o governo já havia informado que a estabilidade da taxa de ocupação de leitos de UTI deverá causar, daqui a 15 dias, a redução dos números da enfermidade no Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a taxa RT média estadual, que chegou a 4 em março, está variando entre 1,05 e 0,98 nas últimas semanas, o que aponta para uma queda na transmissão da doença. O ideal é que o número fique abaixo de 1 para ocorrer a diminuição dos casos. Saiba mais abaixo.

Os indícios de melhoria, no entanto, devem ser vistos com cautela. Isso porque, segundo Amaral, eles deverão representar a flexibilização das atividades econômicas, com avanço de ondas pelo Minas Consciente ou por planos das próprias prefeituras.

No entanto, se não houver engajamento da população, os números poderão voltar a subir e o governo precisará tomar medidas mais duras. Amaral relembrou casos de pessoas que compraram bebidas em bares e fizeram o consumo na calçada, provocando aglomeração, além de churrascos e outros eventos, e pediu que as pessoas redobrem o cuidado.

"Esses exemplos podem estar relacionados com a piora do comportamento sanitário, com o aumento novamente da transmissão da doença, o que levaria à necessidade de sermos mais rígidos no futuro. Então, como nós estamos pensando que vai tender a estabilizar e, logo em seguida, cair, nós precisamos ter uma sociedade preparada para evoluir para essa queda", disse.

Taxa RT

A taxa de contágio RT variando entre 1,05 e 0,98 no Estado é um sinal de que a transmissão da Covid segue caminho descendente. O índice aponta quantas pessoas um infectado pela doença é capaz de contaminar.

"Algumas flutuações podem acontecer, mas esperamos que o RT comece a cair abaixo de 1 e se mantenha para nos sinalizar que estamos caminhando para uma redução da epidemia", declarou Carlos Eduardo Amaral. Com índice abaixo de 1, uma pessoa doente transmite a doença para menos de uma pessoa.

"O RT nos mostra o que foi no passado. Não é 100% preciso para o futuro, mas nos dá uma ideia do que acontecerá", afirmou Amaral.

Além do RT, outros indicadores de avanço ou diminuição de uma epidemia são as taxas de ocupação de leitos (que está estável há mais de 10 dias e deverá causar, daqui a 15 dias, a redução dos números da Covid); de positividade dos exames de Covid; de aumento ou queda no número de óbitos, entre outras.

Os números do RT, porém, precisam ser acompanhados de perto. Isso porque um dos fatores que causa a piora da taxa é o desrespeito às regras de distanciamento social e de higiene.