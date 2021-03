Com apenas um ano e oito meses, a pequena Liz já luta pela vida e precisa de doações de sangue. Diagnosticada com leucemia, ela está internada no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, para um tratamento que deve durar cerca de oito meses. São sessões de quimioterapia e transfusões de sangue e, como o tratamento é longo, a reposição do banco de sangue deverá ser realizada constantemente para que os cuidados com a criança e outros pacientes não sejam prejudicados.

“Estamos pedindo aos amigos, familiares e usando as redes sociais para que, quem possa, realize a doação. E quem não puder, que ajude a divulgar. Não apenas pela nossa filha, mas por todas as pessoas que precisam deste gesto de generosidade”, explica Fernando Monteiro, pai da menina.

Fernando conta que foi um grande susto receber o diagnóstico da doença. “Apareceram algumas manchinhas nas costas da Liz. Decidimos levá-la ao médico para investigar a causa e então recebemos os resultados dos exames. A nossa filha está com leucemia e o tratamento já foi iniciado imediatamente”, explica.

Instruções para a doação:

- É importante que os doadores informem, no momento do cadastro na central de coletas, o nome da paciente para que a doação de reposição seja contada: Liz Távora Monteiro;

- A doação deve ser agendada por meio dos seguintes canais: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, via formulário online. Aos sábados, de 8h às 13h, via telefone fixo (31) 3335-6600;

- É preciso aguardar três horas após o almoço para efetuar uma doação, porém, o café da manhã e o café da tarde não causam impedimentos. É recomendado que o doador se hidrate com um litro de água antes do procedimento. Não é necessário ser do mesmo tipo sanguíneo do paciente;

- Endereço para a doação: Vita Hemoterapia - Rua Juiz de Fora, 941, Barro Preto, Belo Horizonte/MG.