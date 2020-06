Com a temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 15ºC, o sábado em Belo Horizonte será de céu claro, calor e tempo seco.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma névoa seca paira sobre a capital e derruba a umidade relativa mínima do ar para em torno de 30% no período da tarde.

O índice é preocupante, pois, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano é entre 40 e 70%.

Por conta disso, a Defesa Civil da capital emitiu um alerta para baixa umidade do ar até as 18h de domingo.

A recomendação, segundo o órgão municipal, é que, principalmente, crianças e idosos bebam bastante água, tenham uma alimentação leve e fresca, com saladas, frutas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.

Na hora de dormir, o quarto deve estar arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou uma bacia com água. Atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e as 17h, assim como os banhos quentes.

O tempo seco também é propício para os incêndios em matas ou florestas. nesses casos, as pessoas devem ligar para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil ou a Polícia Militar.

Veja abaixo recomedações da Defesa Civil:

• Hidrate-se durante o dia;

•Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

• Evite frituras;

• Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

• Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

• Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário, use hidratante;

• Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista;

• Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Leia também:

Minas ultrapassa 20,6 mil casos de Covid-19; mortes pela doença chegam a 454

Centro de apoio para atender moradores de rua na Serraria Souza Pinto começa funcionar neste sábado