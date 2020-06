Município mineiro com 1.653 casos confirmados do novo coronavírus - conforme boletim estadual divulgado neste domingo (28) -, Ipatinga, no Vale do Aço, está reforçando a testagem de pacientes com sintomas da doença. Os testes são feitos em domicílio por equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Os agentes que participam da ação também passaram por exames para verificar possível contaminação pela doença. Quarenta pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no município.

Atrás de Uberlândia e Belo Horizonte, que têm, respectivamente, os dois maiores contingentes de moradores infectados - 5.087 e 5.985 -, Ipatinga ocupa a terceira posição em pessoas que contraíram a Covid-19.

Leia mais:

Quase 900 pessoas morreram por Covid-19 em Minas; casos passam de 42 mil

Primeira morte por Covid no Brasil ocorreu quatro dias antes do imaginado