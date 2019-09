Com número crescente de queimadas em Minas, o Corpo de Bombeiros tem se desdobrado para controlar todos os focos de incêndio no Estado. Para se ter uma ideia, somente nesta terça-feira (17), as equipes da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, esvaziaram todas as suas unidades administravas para colocar os militares em campo no combate aos incêndios.

Somente os militares com restrições médicas ficaram nas unidades nesta terça-feira Somente os militares com restrições médicas ficaram nas unidades nesta terça-feira

Ao todo, são 11 ocorrências no município de mais de 333 mil habitantes nesta terça. A primeira queimada, informada à corporação por volta de 9h, foi em uma fazenda localizada na zona rural, na região de Peirópolis, que acontece desde essa segunda. O incêndio ainda não foi controlado e uma usina da região está ajudando nos trabalhos.

Menos de uma hora depois, um novo chamado: incêndio em lote vago no bairro Jardim Indianópolis ameaçava casas vizinhas. Neste caso, os bombeiros conseguiram extinguir as chamas e ninguém ficou ferido.

Mas 15 minutos depois, uma pessoa ligou para o Corpo de Bombeiros por causa de um incêndio em uma fazenda na região Laranjeiras, que atingia parte de outras duas fazendas. Muitas árvores foram derrubadas por conta das chamas e uma empresa da região também mandou ajuda. O fogo foi controlado e a estimativa é que as chamas tenham destruído cerca de 170 hectares de pasto.

Não se passaram nem duas horas, quando por volta de 12h, um grande incêndio em mata às margens da Rodovia LMG-798 mobilizou novamente a corporação. As equipes continuam no local à espera de mais recursos para conseguir debelar as chamas. Assista ao vídeo:

Além disso, uma casa no bairro Residencial Ilha de Marajó pegou fogo e a Defesa Civil também precisou ser acionada para deliberar sobre as condições do imóvel. O incêndio foi controlado e uma criança precisou de atendimento porque inalou muita fumaça.

Já no bairro Santa Marta, houve outra ocorrência de incêndio em residência provocado por usuários de drogas que atearam fogo no local, segundo os bombeiros. A situação foi controlada e ninguém ficou ferido. Um incêndio também foi sinalizado na avenida Iterbairros, no bairro Tancredo Neves, mas rapidamente foi controlado.

Outro incêndio que mantém os bombeiros ocupados na noite desta terça ocorre na altura do KM 102 da MG-428, na região de Sacramento, próximo a um condomínio. Uma usina mandou dois caminhões-pipa para ajudar no combate às chamas.

No bairro Beija Flor 2, os militares também trabalham para controlar um incêndio na mata Colibri. Os outros incêndios aconteceram em uma mata de eucalipto na rodovia LMG-798 (ver vídeo abaixo), neste caso, já foi controlado, e em uma vegetação na avenida Niza Marques Guaritá, que ainda está sendo combatido.

Unidades vazias



Com a grande quantidade de ocorrências de incêndio em Uberaba nesta terça, as unidades administrativas da corporação foram esvaziadas, já que toda as equipes foram deslocadas para atuar nas ocorrências. Somente os militares que estão com restrição médica ficaram nas unidades.

Leia mais:

Ocorrências com queimadas crescem 44% em Minas neste ano

Fogo consome mais 20 hectares da Serra do Mel; total chega a 64

Desmatamento na Amazônia é comandado por redes criminosas, diz ONG