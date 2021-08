O Colégio Imaculada Conceição, um dos mais antigos e tradicionais de Belo Horizonte, vai encerrar as atividades no fim do ano letivo de 2021. Um comunicado, direcionado aos alunos e familiares, foi emitido nessa quarta-feira (4). O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) já foi informado sobre a decisão.

No texto, assinado pela superiora provincial da Rede Filhas de Jesus, responsável pela administração da instituição, a congregação afirma que a decisão foi tomada durante um período “difícil e sem precedentes” da história mundial e após uma cuidadosa análise da situação.

“Vivemos uma época de mudanças. Como congregação, há alguns anos, estamos fazendo um processo para adequar as obras à realidade das irmãs que somos hoje, e todos conhecemos o período bastante difícil e sem precedentes de nossa história mundial, que exige reestruturações para que possamos executar, de forma sustentável, nossa missão segundo nossos objetivos estatutários. Sendo assim, a Congregação, após um cuidadoso processo de discernimento, com pesar, decidiu encerrar as atividades educacionais do Colégio Imaculada Conceição no final do ano letivo de 2021”, informa o comunicado.

Em dezembro de 2020, a instituição já havia encerrado as atividades da educação infantil. Em nota, a rede confirmou o encerramento total das demais séries. As atividades letivas presenciais e virtuais, em andamento, irão ocorrer “até a data estabelecida para o encerramento deste ano escolar”.

Ao Hoje em Dia, o Sinep-MG informou que reagiu com “profunda tristeza” à notícia sobre o encerramento das atividades. Segundo o sindicato, até outubro do ano passado, a PBH detectou 28 escolas particulares extintas ou paralisadas.

“O número, no entanto, infelizmente é bem maior, já que nem todas as escolas que fecharam as portas ainda deram baixa em seus alvarás de funcionamento. Em 2020, tivemos o registro de 13.722 alunos que migraram para as escolas públicas. O Colégio Imaculada Conceição é, para nós, não apenas um exemplo de dedicação educacional, responsável pela formação de milhares de crianças e jovens, mas um exemplo de uma instituição que resistiu até os últimos minutos aos graves problemas impostos pela pandemia e pelo descaso das autoridades públicas com a educação enquanto serviço essencial. Aos alunos, familiares, professores, funcionários e toda a equipe do Colégio, toda a nossa solidariedade”, disse o Sinep em nota.

O colégio

Localizado na rua da Bahia, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de BH, o Colégio Imaculada Conceição foi fundado há 106 anos, quando as cinco primeiras irmãs Filhas de Jesus chegaram a Belo Horizonte.

O trabalho educativo teve início em 16 de setembro de 1916, num chalé na avenida João Pinheiro, 638, com nove meninas. Desde então, o colégio cresceu, se consolidou e hoje é reconhecido como uma das mais tradicionais da capital.

Leia mais:

Variante Delta da Covid-19 avança na região Sudeste e assombra Minas

Plano de contingência para moradores de rua é estendido em BH

Kalil visita centro de pesquisa da vacina SpiNTec, da UFMG, nesta quinta-feira