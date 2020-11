Dez das 14 macrorregiões de saúde do Estado estão na onda verde do programa Minas Consciente, plano do governo para garantir a retomada segura e gradual da economia nos municípios. Esse número foi atingido após a região Nordeste, que engloba cidades como Teófilo Otoni e Nanuque, avançar para a fase mais flexível, conforme decisão tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19, nesta quarta-feira (4).

A onda verde permite a reabertura de parques, cinemas e museus, desde que as regras sanitárias e de distanciamento sejam seguidas.



Mesmo com os índices controlados na maior parte do Estado, o governador Romeu Zema fez um apelo para que a população não se descuide.

“No geral, os números estão melhorando, mas, infelizmente, tivemos duas regressões nesta semana. Duas regiões que estavam na onda verde precisarão retornar para a onda amarela porque a situação piorou. Fica muito claro que é necessário continuarmos com todos os cuidados. Estamos vendo, inclusive, em países em que a pandemia estava praticamente eliminada, o retorno de uma segunda onda. Fica o meu alerta de que não podemos baixar a guarda”, afirmou Zema.

De acordo com o governo de Minas, as macrorregiões Leste e Vale do Aço tiveram aumento no número de casos e, por isso, precisarão retornar para a onda amarela, restringindo algumas atividades.

Minas já registrou desde o início da pandemia 362.340 casos de Covid-19, conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta pela Secretaria de Estado de Saúde. Só nas últimas 24 horas foram 1.184 confirmações da doença e 19 mortes. Com isso, o número de óbitos causados pelo vírus chegou a 9.069.

Dos 853 municípios do Estado, 850 tiveram pelo menos um registro da Covid-19. Ao todo, 651 cidades confirmaram mortes pelo coronavírus.

Balanço

Até o momento, 657 cidades mineiras aderiram ao plano Minas Consciente, impactando 13,4 milhões de pessoas. Neste contexto, ao menos 522 cidades do Estado com menos de 30 mil habitantes registraram incidência da Covid-19 abaixo de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

A região Nordeste se uniu às macrorregiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Centro, Sudeste, Centro-Sul, Oeste, Sul e Triângulo do Sul, que já haviam progredido anteriormente para a onda verde. Essa fase possibilita a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio. São eles:

- Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

- Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos;

- Parques, zoológicos e jardins;

- Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;

- Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

- Bares com entretenimento (shows e espetáculos);

- Serviços de colocação de piercings e tatuagens.