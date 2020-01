O primeiro lugar geral da UFMG é do curso de Medicina. Com 850,82 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Eduardo Sorice Corrêa, aluno do Colégio Santo Agostinho, na capital mineira, teve o melhor desempenho nas provas entre os 6.309 candidatos que conseguiram uma vaga na maior universidade pública do Estado.

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na terça-feira (28), após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A questão foi parar nos tribunais devido a um erro na correção das provas, que prejudicou 6 mil alunos em todo o país.

Com a divulgação da lista dos aprovados, a expectativa da reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida, é a de que as matrículas aconteçam normalmente a partir de 12 de fevereiro. O início do ano letivo está previsto para 2 de março.

Exatos 56,3 pontos separam o 1º colocado em Medicina na UFMG do candidato que ficou com a 160ª vaga do mesmo curso na ampla concorrência, modalidade que não inclui cotas para acesso à instituição de ensino superior. A candidata em 160º lugar ficou com 794,52.

A UFMG oferece 320 vagas para Medicina. Metade é destinada à ampla concorrência. As demais são divididas, por força de lei, entre cotistas de diferentes modalidades, conforme critérios como raça, renda familiar per capita, ensino na rede pública e deficiência.

Veja as notas mais alta e de corte para Medicina da UFMG:

- Candidatos em ampla concorrência: 850,82 - 794,52

- Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas: 791,04 – 761,02

- Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas: 759,26 – 739,3

- Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas: 805,92 – 779,24

- Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas: 770,62 - 745,76

- Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas: 720,06 - 710,48

OUTRAS NOTAS DO PRIMEIRO LUGAR POR CURSO

CAMPUS PAMPULHA

ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 780.1

ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 769.14

ANTROPOLOGIA - DIURNO 754

AQUACULTURA - DIURNO 751.12

ARQUIVOLOGIA - DIURNO 695.08

BIBLIOTECONOMIA - DIURNO 708.14

BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 690.6

BIOMEDICINA - DIURNO - 776.32

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - DIURNO 817.3

CIÊNCIAS ATUARIAIS - DIURNO 762.3

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 769.28

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 791.38

CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS - DIURNO 71716.6

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DIURNO 733.98

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO 787.78

CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO - 768.5

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS - DIURNO 764.98

CONTROLADORIA E FINANÇAS - DIURNO 761.66

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) - DIURNO 741

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) - NOTURNO 747.32

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) - DIURNO 734.92

ENGENHARIA AEROESPACIAL DIURNO815.68

ENGENHARIA AMBIENTAL - DIURNO 789.02

ENGENHARIA CIVIL - DIURNO 778.88

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - DIURNO785.96

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO 778.38

ENGENHARIA DE MINAS - DIURNO 769.1

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - DIURNO 797.26

ENGENHARIA DE SISTEMAS - DIURNO 764.8

ENGENHARIA ELÉTRICA - DIURNO 820.32

ENGENHARIA MECÂNICA - DIURNO 757.74

ENGENHARIA MECÂNICA - NOTURNO 805.84

ENGENHARIA METALÚRGICA - DIURNO 752.54

ENGENHARIA QUÍMICA - DIURNO 816.4

ESTATÍSTICA - DIURNO 784.1

FARMÁCIA - DIURNO

FARMÁCIA - NOTURNO 789.88

FISIOTERAPIA - DIURNO 768.08

FILOSOFIA - DIURNO 755.04

FILOSOFIA - NOTURNO 741.46

FÍSICA - DIURNO 810.88

FÍSICA - NOTURNO 769.7

GEOLOGIA - DIURNO 780.42

GESTÃO PÚBLICA - DIURNO 751.06

JORNALISMO - DIURNO 760.2

JORNALISMO - NOTURNO 754.6

GEOGRAFIA - DIURNO 754.28

GEOGRAFIA - NOTURNO 732.3

HISTÓRIA - DIURNO 761.58

HISTÓRIA - NOTURNO 778.12

MATEMÁTICA - DIURNO 771.56

MATEMÁTICA - NOTURNO 7785.14

LETRAS - LICENC. NOTURNO - 727,32

LETRAS - LIC. DIURNO - 812,34

LETRAS - BACHARELADO - NOTURNO - 753,76

LETRAS - BACHARELADO - DIURNO - 739,66

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL - 794,96

MEDICINA VETERINÁRIA - 773,96

MUSEOLOGIA - 771,58

ODONTOLOGIA - 789,08

PEDAGOGIA - LIC. NOT - 729,06

PEDAGOGIA - LIC. DIURNO - 754,76

PSICOLOGIA - 795,3

PUBLICIDADE E PROP. - 750,84

QUÍMICA - DIURNO 776.76

QUÍMICA - NOTURNO 736.48

QUÍMICA TECNOLÓGICA - 739,22

RELAÇÕES ECON. INTERNACIONAIS - 784,78

RELAÇÕES PÚBLICAS - 761,6

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 773,84

TERAPIA OCUPACIONAL - 733,9

TURISMO - 726,7

ESCOLA DE ARQUITETURA

ARQUITETURA - NOTURNO - 760,9

ARQUITETURA DIURNO - 773,38

DESIGN - 764,04

FACULDADE DE DIREITO

CIÊNCIAS DO ESTADO - 773,44

DIREITO - NOTURNO - 803,26

DIREITO - DIURNO - 832,82

CAMPUS SAÚDE

ENFERMAGEM - 766,94

FONOAUDIOLOGIA - 729,18

GESTÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - 703,24

MEDICINA - 850,82

NUTRIÇÃO - 780,66

RADIOLOGIA - 710,64