Apesar da queda em diversos setores da economia por conta da Covid-19, o mercado de beleza e bem-estar permanece em alta. E para aqueles interessados em começar a carreira no ramo, o curso de Cosmética e Estética das Faculdades Promove e Kennedy, que recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC), capacita os alunos para as novas modalidades de atendimento que surgem por conta da pandemia.

“O mercado está ávido por profissionais que trabalham nas áreas de beleza e estética, principalmente bem-estar, que é o mais buscado agora”, disse Patrícia Barros Carvalhais Abdanur, coordenadora do curso.

Para Patrícia, o mercado da estética não é afetado como os outros em momentos de crise e adversidade. Novas modalidades de atendimento, como as remotas, por exemplo, chegam para atender as necessidades dos consumidores, e o ensino da Promove e Kennedy prepara o estudante para essas tendências.

“O mercado cosmético está sempre em ascensão. Cada vez mais a estética está se reinventando e se adequando a esses novos olhares”, garantiu.

No último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enad), realizado em 2019, o desempenho dos alunos rendeu nota 4 ao ensino promovido pelas instituições. Segundo Patrícia, não é surpresa o bom resultado no teste.

“Nossos alunos saem capacitados em todos os tipos de terapias integrativas, alternativas, toda a parte de proporcionar qualidade de vida e bem-estar”, afirmou.

Os interessados em iniciar o curso de Cosmética e Estética das faculdades Promove e Kennedy devem, primeiro, se cadastrar no vestibular 2021/1º - e as inscrições já estão abertas. Visando facilitar a vida do candidato, a prova pode ser feita pelo celular e o resultado, que sai na hora, também pode ser visualizado pelo aparelho.

O candidato que tiver interesse em fazer a prova, que é totalmente gratuita, estará concorrendo a bolsas de estudo de até 75%. São 50 vagas e a inscrição deverá ser feita através dos links: http://vestibular.faculdadepromove.br/ e http://vestibular.kennedy.br/.

O início do semestre letivo em ambas as faculdades está marcado para o dia 8 de fevereiro de 2021.

Infraestrutura

A infraestrutura do Curso Superior de Tecnólogo em Cosmética e Estética atende às exigências do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, com moderno complexo que possui laboratório, biblioteca e laboratório de informática.

Matriz curricular

Turno de oferta: diurno e noturno

Carga horária de integralização: 2.000 horas

Regime: semestral

Nº mínimo de semanas letivas: 20

Nº mínimo de dias letivos semanais: 05

Nº mínimo de dias letivos semestrais: 100

Tempo de integralização: mínimo (2,5 anos) máximo (5 anos)