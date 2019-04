Com seis mortes causadas pela causa da dengue — metade dos óbitos registrados em Minas Gerais — a cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, realizada um grande mutirão de prevenção à doença neste fim de semana.

O Mutirão do Bem - Todos Contra a Dengue acontece neste sábado (13), a partir das 9h, nas regionais Imbiruçu e Teresópolis. No domingo (14), também a partir das 9h, as ações serão concentradas no centro de Betim.

O principal intuito das ações preventivas é conscientizar a população sobre as formas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Agentes de Combate a Endemias (ACE) vão visitar as residências e orientar moradores a eliminar focos do mosquito, evitando locais com água parada, vedando reservatórios e dando a destinação correta para inservíveis, como garrafas PET, que podem servir de criadouros para o mosquito.

BALANÇO

Em todo o Estado, pelo menos 100 mil casos de dengue foram confirmados, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Em Betim, foram 5.400 casos foram notificados à Secretaria Municipal de Saúde.

Veja os locais de concentração do mutirão:

Mutirão do Bem – Todos Contra a Dengue

Regional Imbiruçu

Dia: sábado, 13 de abril

Horário: partir das 9h

Local da concentração: Campo do Capelinha, na avenida Nova York, 1.060, Capelinha.

Regional Teresópolis

Dia: sábado, 13 de abril

Horário: partir das 9h

Local da concentração: Centro Esportivo Ricardo Medioli, na avenida Belo Horizonte, 165, Teresópolis.

Regional Centro

Dia: domingo, 14 de abril

Horário: partir das 9h

Local da concentração: Poliesportivo Divino Ferreira Braga, na avenida Edméia Mattos Lazzarotti, Horto.