Um novo e ainda mais assustador pico da pandemia da Covid-19 poderá ocorrer em Minas. Nesta quarta-feira (10), o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e projetou um número de infecções pelo novo coronavírus entre quatro a cinco vezes maior, se comparado a julho de 2020.

“Nós vemos que em julho tivemos um pico significativo. Com as novas cepas circulando, temos uma projeção de uma tendência de um número de casos bem maior, em torno de quatro a cinco vezes em relação ao que foi a primeira cepa”, disse. Com o aumento significativo de notificações, Amaral também prevê aumento nas mortes provocadas pela enfermidade. Porém, disse que a taxa é diferente em cada região.

“De janeiro para início de fevereiro deste ano, tivemos um pico de casos no Estado, houve uma redução significativa e, novamente, nós estamos tendo aumento, o que tem relação direta com a circulação de novas cepas. Tivemos um pico de óbitos em 27 de janeiro, houve queda significativa e, agora, com aumento de casos, notamos um aumento de óbitos que se aproxima”, avaliou.

Novo recorde

Nesta quarta, Minas bateu recorde de novos casos de Covid-19 em 24 horas. Foram 10.409 registros confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Até então, o maior número de infecções no período havia ocorrido em 4 de fevereiro – 10.052. Agora, o Estado soma 938.811 infectados desde o início da pandemia.

O levantamento desta quarta também atualiza o número de mortes no território mineiro. Também em um único dia, 219 óbitos foram notificados. Até o momento, 19.824 mineiros já perderam a vida após contrair a doença. A taxa de letalidade está em 2,1% e 781 municípios já tiveram pelo menos uma morte por causa da Covid-19.

