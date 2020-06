A taxa de ocupação de leitos em Belo Horizonte continua com índice na zona vermelha nesta quarta-feira (17). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos 966 leitos de UTI da capital mineira, 82% estão ocupados. A taxa é a mesma para os 266 espaços destinados exclusivamente para pacientes com Covid-19.

Com 83 mortes, Belo Horizonte continua sendo o epicentro da doença no Estado. Na avaliação do infectologista Estevão Urbano, integrante do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 da Prefeitura de BH, a situação nunca esteve tão preocupante.

“Temos que dar um recado pra população: não está na hora de afrouxar as medidas. O distanciamento tem que ser aumentado. Essa é a contribuição de cada cidadão para evitar que haja riscos de esgotamento do sistema", alertou o infectologista.

Estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI está em 75,20% e de leitos clínicos está em 73,78%.

Os números de mortes e casos de Covid-19 preocupam em Minas. Nesta quarta-feira, o Estado registrou o recorde de 35 óbitos em 24 horas, totalizando 537 óbitos por Covid-19. Ao todo, 23.347 pessoas foram diagnosticadas com a doença no território mineiro.