Uma nova onda de frio intenso se aproxima de Minas e pode deixar 169 municípios com temperatura abaixo de 0°C. Os registros negativos devem ocorrer no Sul do Estado e Campo das Vertentes, nas madrugadas de sexta (30) e sábado (31). Há possibilidade de geadas, de média a forte intensidade. As informações são da Defesa Civil.

De acordo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), uma massa de ar frio também vai atuar com maior intensidade entre o Triângulo, centro/sul das regiões Central e Metropolitana, Oeste e Zona da Mata.

Entre esta quinta (29) e o próximo sábado, poderá gear nas áreas do Triângulo e no sul das regiões Noroeste e Central. Segundo o Igam, a umidade relativa do ar ficará mais baixa amanhã, aumentando a amplitude térmica e fazendo com que a madrugada posterior – sexta-feira – seja a mais fria, com mínimas devendo marcar abaixo dos 7°C na Região Metropolitana, inclusive na capital Belo Horizonte.

Já nos primeiros dois dias de agosto, a circulação dos ventos volta a mudar e haverá aumento gradativo das temperaturas do ar, iniciando a partir do Centro e Oeste do Estado.

Veja a lista de municípios afetados com temperaturas mínimas negativas, com geada:

Aguanil Aiuruoca Alagoa Albertina Alfenas Alterosa Andradas Andrelândia Antônio Carlos Arantina Areado Baependi Bandeira do Sul Barbacena Barroso Belmiro Braga Bias Fortes Boa Esperança Bocaina de Minas Bom Jardim de Minas Bom Repouso Bom Sucesso Borda da Mata Botelhos Brazópolis Bueno Brandão Cabo Verde Cachoeira de Minas Caldas Camanducaia Cambuí Cambuquira Campanha Campestre Campo Belo Campo do Meio Campos Gerais Cana Verde Carandaí Careaçu Carmo da Cachoeira Carmo de Minas Carrancas Carvalhópolis Carvalhos Caxambu Conceição da Barra de Minas Madre de Deus de Minas Maria da Fé Conceição das Pedras Conceição do Rio Verde Conceição dos Ouros Congonhal Consolação Coqueiral Cordislândia Coronel Xavier Chaves Córrego do Bom Jesus Cristina Cruzília Delfim Moreira Divisa Nova Dom Viçoso Dores de Campos Elói Mendes Espírito Santo do Dourado Estiva Ewbank da Câmara Extrema Fama Gonçalves Guaxupé Heliodora Ibertioga Ibitiúra de Minas Ibituruna Ijaci Inconfidentes Ingaí Ipuiúna Itajubá Itamonte Itanhandu Itapeva Itumirim Itutinga Jacutinga Jesuânia Juiz de Fora Juruaia Lagoa Dourada Lambari Lavras Liberdade Lima Duarte Luminárias Machado Marmelópolis Minduri Monsenhor Paulo Monte Belo Monte Sião Munhoz Muzambinho Natércia Nazareno Nepomuceno Olaria Olímpio Noronha Ouro Fino Paraguaçu Paraisópolis Passa Quatro Passa Vinte Pedralva Pedro Teixeira Perdões Piedade do Rio Grande Piranguçu Piranguinho Poço Fundo Poços de Caldas Pouso Alegre Pouso Alto Prados Resende Costa Ressaquinha Ribeirão Vermelho Rio Preto Ritápolis Santa Bárbara do Monte Verde Santa Cruz de Minas Santa Rita de Caldas Santa Rita do Ibitipoca Santa Rita do Jacutinga Santa Rita do Sapucaí Santana da Vargem Santana do Garambéu Santo Antônio do Amparo Santos Dumont São Bento Abade São Gonçalo do Sapucaí São João da Mata São João del Rei São José do Alegre São Lourenço São Sebastião da Bela Vista São Sebastião do Rio Verde São Tiago São Tomé das Letras São Vicente de Minas Sapucaí-Mirim Senador Amaral Senador José Bento Seritinga Serrania Serranos Silvianópolis Soledade de Minas Tiradentes Tocos do Moji Toledo Três Corações Três Pontas Turvolândia Varginha Virgínia Wenceslau Braz

Confira aqui a lista completa com cidades que serão atingidas pelo frio em Minas.

