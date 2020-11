Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Coca-Cola FEMSA Brasil irá realizar as caravanas iluminadas nas cidades onde têm atuação. Em Minas, os caminhões coloridos passarão por Itabirito, no dia 22 de dezembro, e em Belo Horizonte no dia 23. O tema dessa vez será “Natal Juntos Como Nunca”.

Para evitar aglomerações, não serão divulgadas as rotas e horários das caravanas iluminadas. No ano passado, na capital, a caravana teve início no bairro Cidade Industrial, em Contagem, e seguiu até a Praça da Liberdade.

Dessa vez, o público não irá interagir com o Papai Noel, como aconteceu nas edições anteriores. De acordo com a empresa, Mamãe e Papai Noel são do grupo de risco e não vão acompanhar as caravanas, mas os caminhões irão projetar as saudações feitas pelos personagens, ao longo de todo trajeto.

Os caminhões também irão exibir mensagens relacionadas aos cuidados que devem ser tomados para a prevenção contra o novo coronavírus, como #UseMáscara, #FiqueEmCasa, #LaveAsMãos e #SalveVidas. Além das lâmpadas de LED, os caminhões serão decorados com 2 mil unidades de tampas plásticas de bebidas e 2,5 mil unidades de garrafas PET.

A empresa afirmou ainda que toda a equipe que participa da caravana tem idade inferior a 55 anos e testes serão realizados semanalmente entre os trabalhadores participantes do projeto que passará, ao todo, por 48 cidades. No total, os cinco caminhões percorrerão 70 mil quilômetros durante 43 dias.