Com a queda drástica nos voos e no movimento no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o terminal 2 está parcialmente fechado (do portão 19 ao 27), por tempo indeterminado. Os embarques e desembarques passam a acontecer no terminal 1 (entre os portões 1 e 16) e nos portões 17 e 18 do terminal 2.



De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, o objetivo da alteração é elevar a eficiência operacional aos pousos e decolagens. A reabertura dos portões podem ocorrer em caso de necessidade ou aumento da demanda dos voos.



Redução nos voos



Por causa da pandemia do coronavírus, os voos diários no aeroporto de Confins caíram no mês de março de 300 para 50 – uma redução de 83%. É a mesma proporção na queda na movimentação de passageiros.



Dos 360 funcionários do aeroporto, 180 estão trabalhando em regime de home office, segundo a BH Airport. Apenas os profissionais dos serviços essenciais continuam trabalhando no local.

Um dos principais motivos para a queda drástica na movimentação está relacionada à suspensão de todos os voos internacionais no Aeroporto de Confins. A determinação acontece desde o dia 24 de março. O último voo internacional realizado aconteceu no dia 23, vindo do Panamá, da empresa Copa Airlines.



Medidas



De acordo com a BH Airport, a decisão de concentrar as operações em parte da estrutura do aeroporto não compromete a recomendação das autoridades de saúde para um distanciamento entre os passageiros que embarcam e desembarcam e entre os colaboradores, como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus.



Entre as medidas já adotadas para o combate à disseminação da Covid-19, a BH Airport informou que reforçou a limpeza e desinfecção das áreas comuns do aeroporto, especialmente dos banheiros, mantém as equipes de colaboradores treinadas quanto às ações de proteção e distribuiu máscara, equipamentos individuais e álcool gel para as equipes. A concessionária também instalou indicadores no piso que orientam os passageiros quanto ao distanciamento recomendado nos locais de formação de filas.