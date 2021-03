Com registro de recordes frequentes de novos casos e novas mortes por Covid-19 em Minas Gerais, e com previsão meteorológica de sol e calor para este fim de semana (veja abaixo), as prefeituras de Betim e Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e Conceição do Mato Dentro, na região Central; decidiram restringir o acesso de visitantes a pontos turísticos, como a Serra do Cipó, o Topo do Mundo e a lagoa Várzea das Flores no período.

Na Serra do Cipó, na região Central, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro proibiu a entrada de turistas e visitantes, a partir desta sexta-feira (26) até domingo (28). De acordo com a gestão municipal, haverá barreiras sanitárias para a restrição de acesso ao município.

"Se você não mora em Conceição ou não tem como comprovar a necessidade de estar no município, sua entrada não será permitida. Neste feriado, fique em casa, não faça visitas, não seja responsável pela disseminação do coronavírus", informou a prefeitura, em nota, referindo-se, também, à Semana Santa.

Em Conceição, segundo a SES-MG, desde o início da pandemia já foram registrados 1.987 casos da doença causada pelo novo coronavírus. Oito pessoas não resistiram e faleceram devido à Covid.

Brumadinho

Em Brumadinho, um novo decreto municipal, publicado nessa quarta-feira (24), trouxe mais medidas restritivas temporárias para a cidade, como forma de conter o avanço da doença. Entre elas, está o fechamento, por tempo indeterminado, do acesso, utilização e circulação de pessoas e veículos nos pontos turísticos do município.

Entram na lista locais como Topo do Mundo, Serra do Rola Moça e as cachoeiras da Jangada, das Ostras, da Toca, dos Marques, de Piedade, além de praças, parques, clubes e outros. Segundo a prefeitura, poderá haver interdição de vias para efetivar as medidas previstas no documento.

Além disso, a prefeitura proibiu o comércio de bebidas alcoólicas em toda a cidade até o dia 4 de abril. O decreto pode ser visto aqui. Na cidade, conforme o Estado, já foram registrados 2.375 casos de Covid, com 38 óbitos causados pela enfermidade.

Várzea das Flores

Em Betim, conforme a prefeitura, agentes municipais de fiscalização e a Polícia Militar irão atuar de maneira mais intensiva neste sábado (27) e domingo (28), para garantir o cumprimento do decreto municipal vigente de adesão à Onda Roxa e impedir possíveis aglomerações de pessoas na represa Várzea das Flores. Segundo o Executivo municipal, a entrada, a permanência, a pesca e a navegação estarão proibidas.

Conforme o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesta sexta-feira, Betim tem 19.571 casos de Covid-19. Na cidade, 577 pessoas já perderam a vida devido à doença.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo é de calor e céu com poucas nuvens neste fim de semana em Belo Horizonte. Segundo o instituto, a máxima para o sábado (27) deve ficar em 32°C. A mínima será de 18°C.

Já no domingo, o calor diminui um pouco e chega a 30°C, com mínima de 19°C. Não há previsão de chuvas.

No Estado, ainda conforme o Inmet, Minas terá céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes no sábado e no domingo.

Já na regiões Metropolitana da capital, Zona da Mata e Rio Doce, céu parcialmente nublado, sem chuva. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Leia mais:

Vacinação de idosos de 73 e 74 anos contra Covid em BH tem horário ampliado, mas longas filas

Com 70% de desempregados, município de Aparecida pede doações

Feira virtual neste sábado é oportunidade para quem quer fazer intercâmbio