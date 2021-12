A chuva que vem castigando Belo Horizonte nos últimos dias, e que segue nesta quinta-feira (30), deixa os belo-horizontinos em alerta e coloca a capital mineira sob risco geológico moderado. Segundo a Defesa Civil municipal, em virtude do volume de água previsto para cair nos próximos dias, a vigência do comunicado segue até segunda-feira (3).

Diante deste cenário, recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Veja as recomendações:

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Sinais de que deslizamentos podem ocorrer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Tempestade

E a previsão acende ainda mais o alerta. Isso porque a capital mineira pode receber volume entre 50 a 70 milímetros até às 8h de sexta-feira (31), véspera de Ano Novo. Também de acordo com a Defesa Civil, as pancadas de chuva podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Emissão de alertas

Os belo-horizontinos podem receber alertas de riscos de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência e o serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

