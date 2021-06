A Covid-19 matou 6.798 pessoas em Minas Gerais nos 31 dias de maio. As mortes registradas no período fazem com que o mês seja o segundo mais letal desde o início da pandemia, em março do ano passado.

O recorde é do mês de abril, com 9.367 óbitos confirmados, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Apesar da queda dos números entre os dois meses, o dado computado em maio é cerca de 18% superior a março, o terceiro pior mês da pandemia, quando 5.767 mineiros morreram.

Nos primeiros meses do ano, entre os dias 1º de janeiro e 31 de maio, 28.595 pessoas perderam a vida para a enfermidade no Estado. O número é superior aos nove primeiros meses de pandemia, registrados em 2020, quando 11.902 mineiros morreram. No total, até essa segunda-feira (31), a Covid-19 matou 40.497 pessoas em Minas.

Leia mais:

Professores da educação infantil começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Ibirité, na Grande BH

Fumantes têm 45% mais chances de desenvolver casos graves de Covid-19

Ocupação de leitos de UTIs para pacientes com Covid-19 ultrapassa a marca de 80% em BH