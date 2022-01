O edital de licitação para a elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi publicado nesta sexta-feira (21) pelo governo de Minas no Diário Oficial do Estado.

Estruturado em quatro alças (Norte, Oeste, Sudoeste e Sul), o projeto prevê a construção de aproximadamente 100 km de malha rodoviária, que viabilizará investimentos públicos e privados. O contrato possui valor estimado de R$ 3,5 bilhões e prazo de concessão de 30 anos.

Segundo o texto, a população será beneficiada na trafegabilidade e segurança, redução de fluxo no atual Anel Rodoviário de BH e a promoção da governança ambiental, social e corporativa (ESG).

Os documentos da licitação estarão disponíveis para consulta no site da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) a partir de hoje. Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos até às 17h30 de 24 de fevereiro.

Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br. A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 25 de abril, das 09h às 12h, na sede da B3, à rua XV de Novembro, 275, Centro, São Paulo. A Sessão Pública está marcada para três dias depois, às 14h, no mesmo local.

Alças do Rodoanel Metropolitano:

- Alça Norte: trecho que será implantado pela concessionária, com início no KM 0 (entroncamento com a BR-381 trecho Belo Horizonte - Governador Valadares) e fim no KM 43,92 (entroncamento com a LMG-806)

- Alça Oeste: trecho que será implantado pela concessionária, com início no KM 43,92 (entroncamento com a LMG-806) e fim no KM 69,77 (entroncamento com a BR-381 trecho Belo Horizonte – São Paulo), com extensão de 25,85 km

- Alça Sudoeste: trecho que será implantado pela concessionária, com início no KM 69,77 (entroncamento com a BR-381 trecho Belo Horizonte - São Paulo) e fim no KM 83,05 (entroncamento com a MG-040), com extensão de 13,28 km

- Alça Sul: trecho que será implantado pela concessionária, com início no KM 83,05 (entroncamento com a MG-040) e fim no KM 100,65 (entroncamento com a BR-040 trecho Belo Horizonte – Rio de Janeiro), com extensão de 17,60 km

Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte

Leia mais:

Rodovias mineiras têm mais de 100 pontos de interdição nesta sexta; saiba onde

Vistoria do ônibus que tombou em BH é de 2019; acidente é típico de má conservação, diz especialista