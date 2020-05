5h40 às 20h. Este será o novo horário do metrô de Belo Horizonte com a reabertura gradual do comércio da capital a partir de segunda-feira (25). O transporte passará a operar com esta escala, diariamente, com todas as 19 estações abertas à população.



De segunda a sexta, o intervalo entre viagens permanecerá inalterado, nos momentos de pico, com trens circulando a cada dez minutos. Nos demais horários, os intervalos variam entre 18 e 20 minutos. Aos fins de semana, os trens circularão com intervalos variando entre 20 e 30 minutos, durante todo o dia.



Além disso, para evitar aglomerações e atender ao distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, o metrô seguirá funcionando com trens acoplados.



“A alteração da grade de horários visa garantir o transporte a todos os trabalhadores essenciais, ao mesmo tempo que promove o redimensionamento da oferta de trens aos demais usuários, observando as medidas de contingência adotadas pelo município e zelando para que a população tenha o atendimento adequado no sistema sobre trilhos", diz nota da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH).



Uso de máscaras



A CBTU reforça o uso obrigatório de máscaras ou cobertura sobre o nariz em todas dependências do metrô para conter a proliferação do coronavírus. Segundo a companhia, será proibida a entrada nas estações dos usuários que estiverem sem o item de proteção, como prevê o Decreto 17.322/20, publicado no mês passado no Diário Oficial do Município (DOM).