O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) informou nesta segunda (1º) que vai adequar a escala de horários dos ônibus da capital à reabertura do comércio não essencial.

Neste primeiro dia de flexibilização, a reportagem do Hoje em Dia esteve no Centro de BH e registrou as reclamações de quem precisou do transporte público.

Em nota, o SetraBH esclareceu que vai acompanhar a evolução diária da demanda com a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). Com base nessa análise, novos horários serão estabelecidos. "Os novos horários estarão nas Estações BHBus, no interior dos ônibus, nos aplicativos do sistema e nas redes sociais oficiais. A recomendação é que o usuário verifique os horários diariamente, pois ajustes devem ocorrer no sistema na primeira semana", informou.

Caso ocorra algum problema, o sindicato disse que veículos reservas estarão à disposição nas estações de integração BHBUS (Pampulha, Venda Nova, Vilarinho, São Gabriel, Diamante e Barreiro). "Importante destacar que o número de viagens será sempre superior a demanda de passageiros", completou.

Para informações ou reclamações sobre o transporte público, o usuário pode acessar o site da BHTtrans.